Der französische Präsident Macron und seine Partei La Republique en Marche können gut drei Wochen vor der Parlamentswahl mit wachsender Unterstützung rechnen. Der Front National liegt deutlich hinter der Partei Macrons.

Gut drei Wochen vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich wächst einer Umfrage zufolge die Unterstützung für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Seine noch junge Partei La Republique en Marche kommt nach einer am Donnerstag veröffentlichten Harris-Erhebung zusammen mit ihren Verbündeten auf 32 Prozent. Das ist ein Plus von drei Punkten gegenüber ...

