Europas größter Zuckerhersteller Südzucker erwartet mehr Absatz durch eine Marktöffnung in der EU. Auch die Exporte nach Nahost und Asien sollen steigen.

Europas größter Zuckerhersteller Südzucker sieht sich für den Wegfall der Schranken am europäischen Zuckermarkt ab Oktober gut gewappnet. "Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind", sagte Vorstandschef Wolfgang Heer in Mannheim. Seinen Marktanteil von bisher 24 Prozent als Nummer eins vor Nordzucker (15 Prozent) will der Platzhirsch noch ausbauen. Zudem soll künftig mehr Weißzucker aus Rüben von Äckern in Europa exportiert werden. In den vergangenen elf Jahren verteilte die EU den Absatz über Quoten und gab Preise vor, die Ausfuhren waren auf weniger als zehn Prozent der Produktion beschränkt. Diese Vorgabe entfallen mit der Reform im Herbst.

Die Mannheimer verstärkten Heer zufolge deshalb ihren Vertrieb und modernisierten die Logistik, um sich auf den stärkeren Wettbewerb einzustellen. So ließ sich Südzucker 240 Zugwaggons mit weißem Anstrich für insgesamt 24 Millionen Euro bauen, um das Produkt hygienisch per Bahn zu den Seehäfen zu transportieren. Auf dem Weg zu neuen Absatzmärkten - etwa in Nahost oder Asien - wird der Zucker dann in ...

