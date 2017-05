Bad Marienberg - Drillisch AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 98,5 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2016 - AnleihenewsDie ordentliche Hauptversammlung der Drillisch Aktiengesellschaft hat heute in Frankfurt mit einer Mehrheit von 99,86% beschlossen, eine Bardividende in Höhe von rund 98,5 Millionen Euro, entsprechend 1,80 Euro je Aktie (Vorjahr 1,75 Euro je Aktie) auszuschütten, so die Drillisch AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

