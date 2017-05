Bentonville - Der weltweit grösste Einzelhändler Walmart ist mit soliden Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz nahm im ersten Geschäftsquartal bis Ende April um 1,4 Prozent auf 117,5 Milliarden US-Dollar zu, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 2,5 Prozent.

Das operative Ergebnis sank hingegen leicht um 0,7 Prozent auf 5,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...