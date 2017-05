NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schneider Electric von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel auf 73 Euro belassen. Im Vergleich zu den Markterwartungen seien die Aktien des französischen Elektronikkonzerns mittlerweile angemessen bewertet, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorgelegten Studie. Ihr Kurs dürfte nun eine "taktische Pause" einlegen./tih/ag

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121972

AXC0225 2017-05-18/14:50