Es sind aufregende Zeiten für United Internet. Der Zusammenschluss mit Drillisch soll den Konzern zur vierten Kraft im Mobilfunkmarkt machen. Die Aktionäre bleiben aber gelassen - und spenden dem Firmenchef Applaus.

Am 20. Oktober 1880 versuchte Don Giovanni hier Donna Anna zu verführen. Bei der ersten Aufführung in der kurz vorher fertiggestellten Frankfurter Oper ging es um Hass, Liebe, Moral - und am Ende von Mozarts Komposition beobachteten die Zuschauern, wie der verantwortungslose Don Giovanni im tosenden Höllenfeuer versank.

Fast 137 Jahre später ist es ruhig in der wieder aufgebauten Alten Oper. Gemächlich spazieren die Aktionäre von United Internet in den Mozartsaal, Aufregung erwartet an diesem Donnerstag kaum jemand - dabei sind es aufregende Zeiten für den Konzern.

Vergangenen Freitag hatte United Internet angekündigt, seine Telekommunikationstochter 1&1 mit dem Mobilfunker Drillisch verschmelzen zu wollen. Damit will der Internetkonzern neben Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica Deutschland die neue vierte Kraft am Markt sein.

Bis es soweit ist, müssen allerdings noch ein recht komplexes Konstrukt von Aktientauschen und Kapitalerhöhungen abgewickelt werden. Erst tauscht United Internet Anteile von 1&1 mit Drillisch und erhöht damit seinen Anteil an dem Mobilfunker auf 30 Prozent. Dann nimmt Drillisch eine Kapitalerhöhung vor, an dessen Ende United Internet Mehrheitsaktionär mit 72,7 Prozent sein soll.

Diese Transaktion ist notwendig, damit 1&1 an einem sehr vielversprechenden Deal von Drillisch mit Telefónica teilhaben kann. Der Mobilfunker kann bis 2030 zu günstigen Konditionen auf bis zu 30 Prozent dessen Netzkapazitäten zugreifen. Telefónica musste sich darauf einlassen, sonst hätte die EU-Kommission dem Zusammenschluss mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...