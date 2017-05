Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Iris Biometrie-Lösung von DERMALOG bietet eine Geschwindigkeit von über 8,5 Millionen Abgleichen pro Sekunde, zertifiziert durch den SGS-TÜV Saar. Bei der Arbeit mit digitalen Iris-Bildern weist die Iris-Erkennung eine Präzision auf, die wie geschaffen ist für den Einsatz mit umfangreichen Datensätzen. Aufgenommene Iris-Bilder und deren herausgearbeitete Merkmale (Templates) dienen der Erfassung, Verifikation sowie der Identifikation.



Der führende deutsche Multibiometrie-Anbieter und System Integrator DERMALOG hat die Qualität seines "Iris Matching" zertifizieren lassen. Für die Geschwindigkeit sagt die Zertifizierung des SGS-TÜV Saar aus: Beim Iris-Abgleich werden über 8,5 Millionen "Matches" pro Sekunde auf einem Single Blade mit 40 CPU-Kernen erreicht.



DERMALOG Geschäftsführer Günther Mull sagt: "Die Identifikation und Verifikation von Menschen mit Hilfe von Iris-Charakteristiken weist eine hohe Genauigkeit auf. Dazu ist diese Biometrie-Methode berührungslos, also sehr hygienisch und wartungsarm. Besonders große Installationen wie nationale ID-Datenbanken, Zollbehörden und Grenzkontroll-Einrichtungen profitieren von schnellen und verlässlichen Lösungen."



Weiterhin unterstützt die DERMALOG-Lösung eine Reihe von Infrarot Iris-Kameras. Infrarotbeleuchtung sorgt unter anderem dafür, dass auch in Bildern von Augen dunkler Farbe hinreichend Struktur sichtbar wird. Zudem kann die Fotografie ohne große Vorbereitungszeit und aus weiterer Entfernung erfolgen. Günther Mull: "Die DERMALOG Software zur Iris-Erkennung ist in der Lage Aufnahmen von eingeschränkter Qualität zu verarbeiten. Die Iris-Erkennung ist eine zukunftssichere Technologie für den biometrischen Datenabgleich. Eine Innovation Made in Germany."



Um mehr über die innovativen biometrischen Produkte und Lösungen von DERMALOG zu erfahren - besuchen Sie bitte http://www.dermalog.com.



OTS: Dermalog Identification Systems GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8896 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8896.rss2



Pressekontakt: DERMALOG Identification Systems GmbH Media Relations Jan Runzheimer Mittelweg 120 20148 Hamburg Germany Tel.: +49 (40).413227-0 Fax: +49 (40).413227-89 E-Mail: info@dermalog.com