Gestern erreichte die Folge 2689 von "Sturm der Liebe" 1,81 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 19,2 % entspricht. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurde ein Marktanteil von 10,8 % erzielt. Durchschnittlich lag der Gesamtmarktanteil im Mai 2017 bei 17,4 % und bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern bei 10,2 %.



Mit der Folge 2693, die am kommenden Dienstag, 23. Mai 2017, ausgestrahlt wird, startet die 13. Staffel "Sturm der Liebe", in deren Zentrum Alexander Milz als William Newcombe, Victoria Reich als Ella Kessler und Julia Alice Ludwig als Rebecca Herz stehen.



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



