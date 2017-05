Mobiles Strategiespiel gibt Spielern zum ersten Mal die Kontrolle über Skynet oder den Widerstand

Plarium, ein führender Entwickler von mobilen, sozialen und webbasierten Spielen mit mehr als 250 Millionen Benutzern, gibt die Veröffentlichung von Terminator Genisys: Future War™ für iOS und Android-Geräte bekannt. Das clanbasierte Massively Multiplayer Online Game (MMO) ist ein Strategiespiel, bei dem in einem globalen Kampf um das Schicksal der Menschheit Mensch gegen Maschine kämpft.

Plarium greift die Geschichte von Terminator Genisys nach Ende des Skydance-Films aufals sich die restlichen Widerstandskämpfer in einem Bürgerkrieg über die wenigen noch bestehenden Ressourcen und Waffen wiederfinden. Spieler beginnen das Spiel auf einem vom Krieg gezeichneten Schlachtfeld, auf dem Verteidigungsposten des Widerstands und feindliche Skynet-Anlagen verstreut sind, als die Maschinen sich wieder erheben, um ein neues Kapitel des Kriegs der Zukunft einzuleiten. Zum ersten Mal in Terminator-Spielen haben Spieler die Option, beim Kampf mit Allianzen von Gegenspielern um Gebiete, Dominanz und Überleben ein Kommandeur des Widerstands oder ein Skynet-Anführer zu sein.

"Die Zusammenfügung des Universums von Terminator Genisys und dem fortschrittlichen Gameplay von Plarium war eine der natürlichsten kreativen Entscheidungen, die wir je getroffen haben, da die Franchise so gut zu unseren zentralen Spielmechanismen passt," so Gabi Shalel, Marketingleiterin von Plarium. "Von dem gigantischen Ausmaß des Spiels bis hin zu der Vielfalt an Waffen, der futuristischen Technologie und der Fähigkeit, auf der Seite der Guten oder der Bösen zu kämpfen, ist dies ein Erlebnis, auf das die Fans von Terminator gewartet haben."

Jedes Lager bietet 24 vollständig ausgestattete 3D-Einheiten in sechs Kategorien Infanterie, Angriff, Kavallerie, Luftfahrt, Belagerungseinheiten und Spionagedrohnen. Als Widerstand greifen Spieler Skynet mit seinen eigenen Waffen an, indem sie mit zurückgewonnener Terminator-Technologie hybride militärische Kräfte entwickeln. Als Skynet setzen Spieler zerstörerische T-Series-Terminators, Hunter-Killers und noch nie dagewesene Belagerungsplattformen ein.

Das Gameplay umfasst folgende Funktionen:

Sind Sie Mensch oder Maschine? Spielen Sie als Mitglied des Widerstands oder als Skynet Sie haben die Wahl.

Entwickeln und upgraden Sie und setzen Sie im Kampf um neue Rekruten, Waffen und fortschrittliche Technologie mehr als 48 einzigartige Skynet- und Widerstandseinheiten in sechs strategischen Kategorien ein.

Schließen Sie sich einer Allianz an oder schaffen Sie Ihre eigene, indem Sie mit Spielern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um online in Echtzeit in massiven Multi-Spieler-Kriegen zu kämpfen.

Beteiligen Sie sich an Turnieren, die Allianzen gegeneinander kämpfen lassen, um große Belohnungen und die Kontrolle über Gebiete zu gewinnen Kämpfen Sie den Krieg der Zukunft Kämpfen Sie im PvP- und Clan-PvP-Gameplay direkt gegen Spieler in aller Welt.

Kämpfen Sie mit PvE-Gegnern um wertvolle Boni, seltene Komponenten und Technologie und passen Sie sie dann mit einem robusten Bearbeitungssystem an.

Wählen Sie Ihre Lieblings-Skynet- und Widerstandscharaktere als Anführer Ihrer Streitkräfte aus und setzen Sie besondere Fähigkeiten frei.

Gestalten Sie die Zukunft neu: Übernehmen Sie die Kontrolle über Zeitmaschinen, um mehr Gebiete und mehr Macht zu gewinnen.

Terminator Genisys: Future War ist jetzt für User rund um die Welt in folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Im App Store und auf Google Play erhältlich.

Über Plarium:

Plarium Global Ltd. wurde 2009 gegründet und hat es sich, gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen, zur Aufgabe gemacht, das beste mobile und soziale Erlebnis für Hardcore-Gamer weltweit zu schaffen. Mit über 250 Millionen registrierten Benutzern sind wir stolz, beständig die obersten Plätze in der Hitliste der Hardcore-Spielentwickler auf Facebook einzunehmen. Plarium beschäftigt über 1000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptgeschäftssitz in Israel sowie acht Büroniederlassungen und Entwicklungsstudios in ganz Europa und den USA. Unsere Hardcore-Videospiele für Mobilgeräte und soziale Netzwerke sind auf allen größeren sozialen Netzwerken wie Facebook, VKontakte, Odnoklassniki und Mail.ru sowie Webbrowsern, iOS und Android verfügbar.

