Die chinesische Handelsplattform Alibaba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut kräftig zugelegt. Jetzt will das Unternehmen durch einen Aktienrückkauf bis zu sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) an seine Aktionäre zurückgeben, wie es am Donnerstag in Peking mitteilte. Das Rückkaufprogramm soll zwei Jahre lang laufen.

