Bonn (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zu seinem Antrittsbesuch in Polen nach Warschau. Im Mittelpunkt seiner Reise steht der Besuch der Warschauer Buchmesse, bei der Deutschland in diesem Jahr Gastland ist. Steinmeier wird die Messe gemeinsam mit seinem Amtskollegen, dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda eröffnen. Zuvor ist ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatspräsidenten geplant. Die anschließende Pressekonferenz von Frank-Walter Steinmeier und Andrzej Duda sendet phoenix live.



