FRANKFURT - Die Deutsche Bank sieht sich bei der Aufarbeitung milliardenschwerer Altlasten auf der Zielgeraden und blickt nach verlustreichen Umbaujahren mit Zuversicht nach vorne. "Auch wenn es weitere offene Fälle gibt: Wir gehen davon aus, dass wir das Schlimmste hinter uns haben", sagte Konzernchef John Cryan am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Dax -Konzerns in Frankfurt.

ROUNDUP 2: Merck stimmt auf schwieriges Jahr ein - Vorsichtige Prognose

DARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck kämpft in China mit zunehmender Konkurrenz in seinem Flüssigkristallgeschäft. Dies sowie die Kosten für den Anlauf des neuen Medikaments Avelumab lassen die Darmstädter weiterhin vorsichtig auf das laufende Jahr blicken. Es werde kein leichtes Jahr für den Konzern werden, erklärte Finanzchef Marcus Kuhnert am Donnerstag während einer Telefonkonferenz. In der Gesundheits- und der Laborsparte lief es hingegen im ersten Quartal rund. Auch die Integration des Laborausrüsters Sigma-Aldrich kommt voran.

Alibaba gibt nach Umsatzsprung Milliarden an die Aktionäre zurück

PEKING - Die chinesische Handelsplattform Alibaba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut kräftig zugelegt. Jetzt will das Unternehmen durch einen Aktienrückkauf bis zu sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) an seine Aktionäre zurückgeben, wie es am Donnerstag in Peking mitteilte. Das Rückkaufprogramm soll zwei Jahre lang laufen.

Walmart erzielt im ersten Quartal mehr Gewinn

BENTONVILLE - Der weltweit größte Einzelhändler Walmart ist mit soliden Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz nahm im ersten Geschäftsquartal bis Ende April um 1,4 Prozent auf 117,5 Milliarden US-Dollar zu, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 2,5 Prozent. Das operative Ergebnis sank hingegen leicht um 0,7 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar, was an ungünstigen Wechselkursen lag. Das Ergebnis je Aktie stieg um 2 Prozent auf 1,00 Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten.

ROUNDUP: Südzucker fühlt sich bereit für den Weltmarkt

MANNHEIM - Europas größter Zuckerkonzern Südzucker sieht sich für die anstehenden Umwälzungen auf dem Zuckermarkt gut gerüstet. "Das Fahrwasser wird unsicherer, aber uns ist nicht bange", sagte Vorstandschef Wolfgang Heer am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz des MDax -Konzerns in Mannheim. Ende September 2017 läuft die Zuckermarktordnung in der EU aus, die fast fünf Jahrzehnte lang Produktionsquoten und Mindestpreise für Zuckerrüben reguliert hat. Dann müssen sich die europäischen Zuckerhersteller dem weltweiten Wettbewerb stellen.

ROUNDUP: Wirecard weiter auf Wachstumskurs - Anleger machen Kasse

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der Zahlungsabwickler Wirecard hat zum Jahresauftakt von der weltweiten Digitalisierungswelle profitiert. Dank eines deutlich gestiegenen Transaktionsvolumens konnte der Technologiekonzern seine vorläufigen und überraschend positiven vorläufigen Geschäftszahlen von Ende April am Donnerstag bestätigen. An der Börse löste die Nachricht jedoch keinen Kurssprung aus. Stattdessen geriet das Papier nach ersten Gewinnmitnahmen unter Druck.

ROUNDUP: Autobauer General Motors zieht sich aus weiteren Märkten zurück

DETROIT - Nach dem Verkauf der deutschen Tochter Opel will sich der US-Autobauer General Motors (GM) aus weiteren ausländischen Märkten zurückziehen. Die so frei werdenden Mittel will GM in die Märkte investieren, von denen sich der Autobauer größeren Erfolg verspricht. Doch die Kosten werden den Konzern zunächst im zweiten Quartal mit 500 Millionen US-Dollar belasten, teilte GM am Donnerstag mit. Gleichzeitig setzt der Konzern auf Einsparungen von insgesamt jährlich bis zu 100 Millionen Dollar.

ROUNDUP: Griechenland-Reisen stärken Erholung von Thomas Cook - Auch Tui legt zu

LONDON - Eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben hebt die Stimmung bei Europas zweitgrößtem Reiseveranstalter Thomas Cook . Vergangenes Jahr hatte die Türkei-Krise den Mutterkonzern von Neckermann Reisen und Öger Tours noch schwer getroffen. Doch für Sommer 2017 hat der Veranstalter bis jetzt zwölf Prozent mehr Reisen verkauft als vor einem Jahr. Vor allem Griechenland sei sehr gefragt, sagte Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser bei der Vorlage der Halbjahresbilanz am Donnerstag in London. Auch das Interesse an der Türkei nehme wieder zu.

Lebensversicherer Prudential legt kräftig zu - Pfund-Schwäche treibt zusätzlich

LONDON - Der britische Lebensversicherer Prudential ist auch dank des schwachen Pfunds mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Gewinn im Neugeschäft mit 856 Millionen britischen Pfund (997 Mio Euro) 42 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Ohne Währungseffekte hätte das Plus immerhin 25 Prozent betragen. Der Großteil der Zuwächse stammt aus Asien.

Machtkampf mit Investor/Grammer: Auftragseingang im ersten Quartal halbiert

DÜSSELDORF - Der Autozulieferer Grammer muss im Zuge des Machtkampfes mit dem Investor Hastor einen massiven Auftragsschwund verkraften. "Im ersten Quartal haben sich unsere Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert", sagte Grammer-Aufsichtsratschef Klaus Probst der "Wirtschaftswoche" laut Vorabbericht vom Donnerstag. Grammer fehlten im ersten Quartal Aufträge im Wert von 300 Millionen Euro über die gesamte Produktlaufzeit, erklärte er. Die Nachholeffekte seien dabei begrenzt, da Termine für die Serienanläufe eingehalten werden müssten.

