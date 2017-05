Merz Aesthetics, ein Geschäftsbereich der Merz-Pharma-Gruppe, hat heute das Erreichen eines wichtigen Meilensteins bekannt gegeben: Das Unternehmen feiert eine Million Behandlungen mit Ultherapy weltweit. Seit der globalen Markteinführung im Jahr 2008 und der anschließenden Markteinführung in den USA im darauffolgenden Jahr hat das nicht-invasive Ultraschallgerät mit seiner modernen Technologie weltweit in den Praxen neue Akzente auf dem Gebiet der Lifting-Behandlung gesetzt. Die revolutionäre Behandlungsmethode, die mithilfe von mikrofokussiertem Ultraschall ein nicht-invasives Lifting der Augenbrauen sowie der Haut am Hals, Kinn und Dekolleté erreicht, ist das derzeit erste und einzige von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassene Verfahren in diesem Zusammenhang. Ultherapyentspricht darüber hinaus den europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Medizinprodukte.

"Es ist keine Überraschung, dass Ultherapy die millionste Behandlung weltweit feiert auch ich empfehle Patienten, die sich eine Lifting-Behandlung wünschen, gerne diese Behandlungsmethode", erklärt Dr. Doris Day, Fachärztin für Dermatologie und Gründerin von Day Dermatology and Aesthetics. "Die Technologie regt nicht nur die natürliche Bildung von Kollagen an und liefert sichtbare Ergebnisse gleichzeitig gibt es im Anschluss an die Behandlung regelmäßig nur geringe bis gar keine Ausfallzeiten."

Ein weiterer Grund für den großen Erfolg von Ultherapy bei den behandelnden Ärzten ist das bildgebende Ultraschallverfahren. Als einzige ästhetische Behandlungsmethode dieser Art, ermöglicht es Ärzten während der Behandlung einen Blick auf die zu behandelnden Gewebeschichten und somit den gezielten und bestmöglichen Einsatz der Ultraschallenergie. Diese einzigartige Technologie wird von über 50 klinischen Studien, über 60 veröffentlichten, von Experten geprüften Artikeln (Peer-Review) und über 100 Patenten unterstützt.

"Wir sind sehr stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und freuen uns über eine Million Patienten, die weltweit mit Ultherapy behandelt wurden", sagt Philip Burchard, Chief Executive Officer von Merz Pharma. "Ultherapy verteidigt dank der bahnbrechenden, preisgekrönten Innovation, unseren engagierten Ärzten und beständiger Patientenzufriedenheit seine Spitzenposition. Wir freuen uns schon darauf, die nächste Millionenmarke zu knacken."

