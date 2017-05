Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta033/18.05.2017/15:00) - Erste Group Bank AG



24. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse



Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich Tel: +43 (0)5 0100 10100 Fax: +43 (0)5 0100 910100 Homepage: www.erstegroup.com E-mail: service@s-servicecenter.at



Wertpapiere: AT0000652011: Stammaktien o.N.



am 17. Mai 2017 um 10:00 Uhr Wiener Stadthalle, Halle F, Roland Rainer Platz 1, A-1150 Wien



Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 13. April 2017, Ausgabenummer 72. Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 7. Mai 2017 (24:00 Wiener Zeit).



Die Punkte 2-9 und 11 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.



Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen



Tagesordnung:



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2016.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.



Ja-Stimmen 296.580.571 Nein-Stimmen 15.520 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.596.091 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,01



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.



Entlastung von Andreas Treichl:



Ja-Stimmen 296.524.616 Nein-Stimmen 54.055 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.578.671 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



Entlastung von Peter Bosek:



Ja-Stimmen 296.523.672 Nein-Stimmen 54.212 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.577.884 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



Entlastung von Petr Brávek:



Ja-Stimmen 296.524.421 Nein-Stimmen 54.065 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.578.486 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



Entlastung von Andreas Gottschling:



Ja-Stimmen 296.524.442 Nein-Stimmen 54.085 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.578.527 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



Entlastung Gernot Mittendorfer:



Ja-Stimmen 296.524.462 Nein-Stimmen 53.735 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.578.197 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



Entlastung Jozef Síkela:



Ja-Stimmen 296.524.428 Nein-Stimmen 54.065 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.578.493 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.



Ja-Stimmen 296.520.422 Nein-Stimmen 53.742 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.574.164 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,00



5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.



Ja-Stimmen 295.617.413 Nein-Stimmen 2.214 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 295.619.627 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,78



6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018.



Ja-Stimmen 227.133.069 Nein-Stimmen 65.013.166 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 292.146.235 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 67,97



7. Wahlen in den Aufsichtsrat.



7a. Wahl von Brian Deveraux O'Neill in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 293.173.910 Nein-Stimmen 3.156.416 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.330.326 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,95



7b. Wahl von Jordi Gual Sole in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 294.285.098 Nein-Stimmen 818.635 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 295.103.733 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,66



7c. Wahl von John James Stack in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 292.422.039 Nein-Stimmen 3.199.309 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 295.621.348 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,78



7d. Wahl von Marion Khüny in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 296.550.332 Nein-Stimmen 40.583 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.590.915 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,01



7e. Wahl von Friedrich Rödler in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 270.138.869 Nein-Stimmen 21.581.506 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 291.720.375 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 67,87



7f. Wahl von Jan Homan in den Aufsichtsrat:



Ja-Stimmen 251.359.486 Nein-Stimmen 42.023.539 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 293.383.025 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,26



8. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.



Ja-Stimmen 290.901.642 Nein-Stimmen 2.949.229 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 293.850.871 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,37



9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie die Ermächtigung des Vorstands, die rückerworbenen Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen.



Ja-Stimmen 288.608.587 Nein-Stimmen 6.234.965 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 294.843.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 68,60



10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Anbietens an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens oder an eine Privatstiftung, deren ausschließlicher Zweck im Halten und Verwalten der Aktien für eine oder mehrere der genannten Personen ist, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen.



Ja-Stimmen 215.723.090 Nein-Stimmen 80.888.582 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.611.672 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,01



11. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 2.2, 2.3, 13. und 17.



Ja-Stimmen 295.192.867 Nein-Stimmen 1.394.612 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden / Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 296.587.479 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals in % 69,01



(Ende)



Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1495112400255



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 18, 2017 09:00 ET (13:00 GMT)