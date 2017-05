Die Analysten gehen in den USA von einer großen Unsicherheit bezüglich der Photovoltaik-Nachfrage zwischen 2018 und 2021 aus. Für den Fall, dass sich Suniva mit seinem Antrag vollständig durchsetzt, müsste IHS die Zubauprognose um bis zu 60 Prozent für diesen Zeitraum senken. Dies würde auch Einfluss auf die weltweite Photovoltaik-Wertschöpfungskette sowie die Marktentwicklung in anderen Ländern haben.Nach der Suniva-Petition nach Section 201 beim US-Handelskommission (ITC) sehen die Analysten von IHS eine große Unsicherheit für die weitere Entwicklung des Photovoltaik-Marktes in den USA bis 2021. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...