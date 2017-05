Mainz (ots) - Samstag, 20. Mai 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Teure Fan-Randale - Wer zahlt Kosten für Risikospiele? Nach NRW-Wahl - Genossen-Frust und CDU-Jubel Pflege zu Hause - Polinnen unterstützen Familien Hammer der Woche - Formfehler legt Baustelle lahm



Samstag, 20. Mai 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Erfindergeist Weltpremiere in Heidelberg: Beim Klavierkonzert bedient Alberto Mancarella die Pedale mit einer Beißschiene. Eine Erfindung von Medizin-Ingenieur Rüdiger Rupp. Bertolt Meyer hat eine hochkomplexe Hightech-Hand. Teure, aber zweckmäßige Technik - das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt, findet der Professor aus Chemnitz.



Samstag, 20. Mai 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation Jochen Breyer



Gast im Studio: Rudi Völler, Sportdirektor Bayer Leverkusen



Fußball-Bundesliga, 34. Spieltag Bayern München - SC Freiburg Borussia Dortmund - Werder Bremen Borussia Mönchengladbach - Darmstadt 98 Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV - VfL Wolfsburg FC Ingolstadt - FC Schalke 04 Hoffenheim - FC Augsburg Eintracht Frankfurt - RB Leipzig



Sonntag, 21. Mai 2017, 9.03 Uhr



sonntags TV fürs Leben Moderation: Michael Sahr



Kindheit in Gefahr? Unsere Welt verändert sich und damit auch die Welt unserer Kinder. Sie erleben das Scheitern von Beziehungen. Neue Medien sind ihnen vertraut, Konsum und Geld wichtig. "sonntags" fragt nach den Konsequenzen: Was macht den Eigenwert von Kindheit aus? Wie bedeutend sind die Erfahrungen in der Kindheit für das spätere Leben, und welche Erfahrungen sollten wir Kindern auch heute nicht vorenthalten?



Sonntag, 21. Mai 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten



Andrea Kiewel präsentiert die dritte Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Vanessa Mai, Fantasy, Anna-Maria Zimmermann, Olaf, Norman Langen, Jörg Bausch, Mitch Keller, Julian David, Die Amigos, Tanja Lasch und andere.



Sonntag, 21. Mai 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 34. Bundesliga-Spieltages Im Porträt: Philipp Lahm - Ein Karriere-Rückblick Fußball-Story: 1860 München - Der Traditionsverein im Fokus Segeln: Team Oracle - Vorbereitungen auf den America's Cup



