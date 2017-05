Urdorf (ots) -



Die elektrische Taxi-Revolution hat begonnen! Vorreiter war 2013

ein japanisches Taxiunternehmen, das seine gesamte Flotte gegen

vollelektrische Nissan Leaf tauschte. Heute ist für viele Millionen

Menschen weltweit die Taxifahrt nicht nur ein angenehmes, sondern

auch ein sauberes Vergnügen.



Als Taxis sind die Nissan Modelle Leaf und e-NV200 mittlerweile

auf fünf Kontinenten, in 26 Ländern und 113 Städten unterwegs. Und

nicht nur die Passagiere geniessen den fast lautlosen Einsatz der

lokal emissionsfreien Elektrofahrzeuge, für die Betreiber zahlen sich

geringe Unterhalts- und Wartungskosten ebenfalls aus. Diese Vorteile

haben einige Taxiunternehmer in der Schweiz, bereits erkannt und

ergänzen ihre Flotte mit Elektrofahrzeuge. Zurzeit fahren über 90

Elektrotaxis fast lautlos auf den Schweizer Strassen und es werden

immer mehr.



Der Nissan Leaf meistert die Herausforderungen des Taxialltags

problemlos, zusätzlich steckt der Van e-NV200 auch mehr Gepäck weg,

wenn es zum Flughafen geht. Im Zuge des Ausbaus des Schnellladenetzes

ergibt sich ein enormes Potential für den emissionsfreien

Fahrgast-Transport.



Elektro-Taxis ist die schlauere Alternative und tragen die Idee

der Nissan Intelligent Mobility zu den Kunden und in die Taxiflotten

weltweit. Die ganzheitliche Vision der japanischen Automobilmarke

verbindet die Kernbereiche autonomes Fahren, Elektromobilität und die

Integration der Fahrzeuge in die Gesellschaft.



Elektro Taxis in der Schweiz



Gemäss dem Bundesamt für Statistik waren 2016 rund 11'500 Taxis

auf Schweizer Strassen zugelassen, wovon rund 90 Einheiten (0.8

Prozent), rein elektrisch angetrieben wurden. Seit kurzem fördert der

Kanton Basel-Stadt mit einem schweizweit einzigartigen

Aktionsprogramm Elektromobilität für Taxiunternehmen. Die Aktion

startete im April 2017 und dauert bis Ende 2020. Taxihalterinnen und

Taxihalter können in dieser Zeit Elektroautos günstiger kaufen und an

Ladesäulen günstiger Strom tanken. Weitere Informationen hierzu

finden Sie auf folgendem Link:

http://www.2000-watt.bs.ch/aktionen/e-taxi-basel.html



