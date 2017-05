Basel - Der Pharmakonzern Novartis hat für den Standort Schweiz Personalanpassungen angekündigt. Mit den geplanten Schritten solle die Innovationskraft weiter gestärkt werden. So plant der Konzern in der Region Basel bis zu 500 Jobs abzubauen oder an andere Standorte zu verlagern. Gleichzeitig sollen hierzulande rund 350 Hightech-Positionen geschaffen werden.

Unter dem Strich kommt das an sich einer Streichung von 150 Stellen gleich. Allerdings schränkt ...

