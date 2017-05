Zürich - Das Immobilienunternehmen Züblin ist nach einer vom Hauptaktionär Viktor Vekselberg verordneten Rosskur wieder profitabel. Nun will man sich vom Portfolio in Deutschland trennen. Damit soll das Wachstum vorerst in der Schweiz finanziert werden.

Bereits vor einigen Monaten hatte sich abgezeichnet, was sich nun mit dem Jahresergebnis 2016/17 bestätigt: Züblin schreibt Gewinn. Für das vergangene Geschäftsjahr (per Ende März) wird unter dem Strich ein Überschuss von insgesamt 29,9 Mio CHF ausgewiesen nach 8,7 Mio in der ersten Jahreshälfte. In den vergangenen fünf Jahren hatte Züblin jeweils einen Verlust ausgewiesen, im Vorjahr kam er bei 18,9 Mio zu liegen.

Geholfen hat dem Gewinnausweis, dass sich der Finanzaufwand deutlich reduzierte (2,4 Mio vs. 8,8 Mio im Vorjahr), was Züblin in einer Mitteilung vom Donnerstag unter anderem mit der Rückzahlung eines von der Hauptaktionärin Lamesa - das Anlagevehikel des Russen Viktor Vekselberg - gewährten Darlehens für Massnahmen zur finanziellen Restrukturierung erklärt. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hatte Züblin einen Rekordverlust von 212 Mio CHF eingefahren. Das Eigenkapital schmolz in der Folge auf 4,8% der Bilanzsumme zusammen, womit Sanierungsmassnahmen notwendig wurden.

Sondereffekt ...

