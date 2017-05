Am Mittwoch hat das Chaos im Weißen Haus die Finanzmärkte erreicht. Für den Dow Jones ging es um mehr als 300 Punkte nach unten. Das entspricht einem Minus von 1,78 Prozent. Der größte Tagesverlust des amerikanischen Leitindex seit September letzten Jahres. Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft hier einen Blick auf den Dow Jones. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.