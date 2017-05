Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will Deutschland zum Land mit der besten Bildung machen. Dazu stellte er in Berlin 13 Thesen vor, wie er dieses Ziel schaffen will. "Es geht um nicht mehr oder weniger als die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dabei ist Bildung zentral", sagte Schulz.

Er will dafür 10 bis 12 Milliarden Euro mehr ausgeben. Das Geld soll der Bund zur Verfügung stellen. Dabei gehe es nicht nur darum, dass Schulen einen neuen Stuhl oder ein Päckchen Kreide mehr kaufen soll. "Das ist eine epochale Herausforderung", betonte Schulz.

Damit der Bund den Ländern und Gemeinden auch zur Verfügung stellen kann, will der SPD-Politiker das Grundgesetz ändern. "Wir brauchen weder Kleinstaaterei noch Kooperationsverbote", erklärte er. Bisher regelt das Grundgesetz, dass für Bildung allein die Länder zuständig sind.

Der Spitzenmann der Sozialdemokraten will zudem eine Million Plätze auf Ganztagsschulen schaffen und die Kita-Gebühren abschaffen. Es sei sinnvoller in Bildung zu investieren, als pauschal Steuern zu senken. Schulz führte an, dass Deutschlands Bildungsausgaben deutlich unter dem Durchschnitt der Industrieländer liegen.

Der 61-Jährige will außerdem den Berufsschulen mehr Geld zur Verfügung stellen und die Gebühren für Meisterlehrgänge streichen. "Handwerksmeister haben den gleichen Stellenwert wie Akademiker", betonte der frühere Präsident des EU-Parlaments.

Nach drei verlorenen Landtagswahlen steht Schulz unter Druck. Seine Partei hat in den Umfragen zu CDU/CSU nach der Euphorie vom Jahresbeginn deutlich eingebüßt. Am Mittwoch nutzte er den Bundeswehrskandal, um die CDU-Minister Ursula von der Leyen und Thomas de Maiziere anzugreifen.

