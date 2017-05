Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-18 / 15:23 *-> Fachkraft für Schutz und Sicherheit leitet nach Notruf von älterer Frau rasche Hilfe ein* *-> Rettungskräfte finden Anruferin mit erheblichen Verletzungen in ihrer Wohnung vor* *-> Bundesverband lobt "Fingerspitzengefühl sowie umsichtiges und motiviertes Handeln"* *Düsseldorf/Köln/Berlin (18. Mai 2017). Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) hat heute bei seiner 50. Jahresmitgliederversammlung in Berlin die Auszeichnung "Mitarbeiter des Jahres" verliehen. Der zweite Preis ging an Süren Konakyan, der seit über fünf Jahren in der Niederlassung Köln der KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf, beschäftigt ist und dort aktuell Werkschutzaufgaben bei einem Großkunden übernimmt. * "Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass ein Mitarbeiter über seine eigentliche Zuständigkeit hinausgehend agiert und durch umsichtiges und emphatisches Verhalten Hilfe leistet", betonte BDSW-Vizepräsident Lutz Kleinfeldt in seiner Laudatio. "Süren Konakyan hat sich mit der Anruferin beschäftigt, ihr zugehört, genau die richtigen Schlüsse gezogen und Aktionen eingeleitet. Sein Handeln hat der Dame möglicherweise das Leben gerettet. Sein Fingerspitzengefühl und sein motiviertes Handeln haben die Jury beeindruckt." Die Jury würdigte damit das schnelle Eingreifen, mit dem die Fachkraft für Schutz und Sicherheit im vergangenen Oktober während seines Pfortendienstes zum Retter für eine hilflose Anruferin wurde. Die ältere Frau, die sich verwählt hatte, berichtete aufgeregt, dass sie gestürzt sei und angeblich schon über eine halbe Stunde auf den Rettungsdienst warte. Ihre Adresse konnte sie in der Aufregung aber nicht exakt mitteilen. Sofort alarmierte der 37-Jährige die Polizei, gab die Telefonnummer und ungefähren Adressangaben weiter, auf deren Basis die Polizei den konkreten Aufenthaltsort ermitteln konnte. Die von ihr informierten Rettungskräfte fanden die Frau kurze Zeit später mit erheblichen Verletzungen in ihrer Wohnung vor und brachten sie in ein Krankenhaus. Den Stellenwert dieses Engagements hob auch Roland vom Brauck, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf, hervor: "In kritischen Situationen zu helfen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Allerdings erlebt jeder von uns im Alltag, dass dies viel zu häufig eben nicht der Fall ist. Deshalb ist unser Familienunternehmen besonders stolz darauf, solch verantwortungsbewusste Mitarbeiter in unseren Reihen zu wissen." Die KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf, hat dieses beispielhafte Verhalten des Mitarbeiters mit einer Prämie honoriert. Die KÖTTER Unternehmensgruppe Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 83 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit ihren rund 18.900 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland im letzten Jahr einen Umsatz von 545 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.koetter.de [1] _._ *Kontakt:* KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald Pressesprecher Tel.: (0201) 2788-126 *Carsten.Gronwald@koetter.de* Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/575369.html [2] Bildunterschrift: Gruppenfoto (v. l.): Dirk H. Bürhaus, u. a. Geschäftsführer der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden German Business Protection (GBP); Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf; Preisträger Süren Konakyan; R Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-05-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 575369 2017-05-18 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1bb4019a4fd95ff3c8d68ec74bd2fe01&application_id=575369&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cd6f5679b4ff5c630ac124d5d9b212de&application_id=575369&site_id=vwd&application_name=news

