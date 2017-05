Deutschland droht bei der Digitalisierung seiner Industrie zu scheitern. Falsche Entscheidungen beim Netzausbau und Ignoranz gegenüber Cybergefahren gefährden den Wirtschaftsstandort.

Irgendwo im fernen Osten der Republik kämpft Karl Meier um seine Zukunft und die seines Unternehmens. Maier heißt nicht wirklich Maier, doch seinen Namen und den seiner Firma, die möchte er nicht veröffentlicht sehen. Zu groß ist seine Angst, dass ihm die Kunden abspringen, wenn sie von seinem zunehmend verzweifelten Kampf um einen leidlich brauchbaren Zugang zum Internet erfahren. Denn auf einen DSL-Anschluss oder gar eine Glasfaserleitung wartet Maier seit Jahren vergeblich.

Seit Jahren produziert der mittelständische Familienbetrieb an der Elbe Kunststoffteile für Automobilhersteller. Nach der Wende hat Meier den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, hat das ostdeutsche Unternehmen erfolgreich durch die Wirren der Wiedervereinigung geführt und in der Autobranche als verlässlichen Zulieferer etabliert. Nun aber steht der Unternehmer vor einer Herausforderung, von der er nicht mehr weiß, wie er sie meistern soll.

Denn angejahrten Telefonleitungen über die der Kunststoffteile-Spezialist in der Vergangenheit mit seinen Geschäftspartnern noch E-Mails austauschen konnte, sind völlig unterdimensioniert, um damit auch nur im Mindesten am Boomthema der deutschen Wirtschaft - dem Trend zur Industrie 4.0 - teilzuhaben. Mehr als einen ISDN-Anschluss aber, das bietet in seinem Gewerbegebiet, keine 20 Kilometer von der nächsten Kreisstadt entfernt, kein Netzbetreiber an. Elektronischer Datenaustausch, der Abgleich von Konstruktionsdaten mit den Kunden - nichts von alle dem ist möglich. "Die Branche digitalisiert sich mit atemberaubendem Tempo", sagt Maier, "aber wir sind vom Zug in die Zukunft komplett abgehängt."

Um zu überleben, hat er sich über eine selbst installierte Funkverbindung an die Internet-Leitung eines anderen, besser vernetzten Unternehmens angebunden. Doch die Verbindung ist instabil, bricht bei schlechtem Wetter mitunter zusammen. "Dann müssen unsere Ingenieure mitunter Konstruktionsdaten über den heimischen Web-Zugang laden und auf einem USB-Stick in die Firma mitbringen", erzählt Maier, der Tag für Tag um seine Liefertreue bangt. "Noch haben wir das immer irgendwie hinbekommen, aber wenn sich in Sachen Internet nicht bald etwas tut, sehe ich schwarz für uns."

Dem Anspruch nicht gerecht

Der Fall des sächsischen Unternehmers muss, glaubt man den Versprechen von Bundesverkehrs- und -infrastrukturminister Alexander Dobrindt, ein bedauerlicher Einzelfall sein. "Schnelles Internet für alle. Überall. Deutschland kann das", verbreitet der Minister auf seiner Webseite und erweckt den Eindruck die Republik käme beim Umsetzen der "Digitalen Agenda" gut voran. "Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens ...

