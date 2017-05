Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Steffi Graf, ehemalige Nr. 1 der WTA-Weltrangliste und Gewinnerin von 22 Grand-Slam-Titeln, wird auch 2017 als Turnier-Botschafterin der WTA Elite Trophy Zhuhai fungieren und bei der Förderung der dritten Austragung dieses von der Huafa Group veranstalteten Elite-Events im Damen-Tennis zum Jahresende (31. Oktober bis 5. November 2017) im Hengqin Tennis Center Zhuhai beitragen.



"Ich freue mich sehr, auch 2017 als Turnier-Botschafterin der WTA Elite Trophy anzutreten", so Graf. "Vergangenes Jahr war ich zum ersten Mal in China und in Zhuhai - eine wunderschöne Stadt. Es war eine unglaubliche Erfahrung, all diese chinesischen Fans zu treffen, Tennis auf der neuen Brücke zu spielen und das Finale zu sehen."



Steffi Graf gilt als eine der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Im Laufe ihrer Karriere gewann sie 107 WTA-Einzeltitel, darunter 22 Grand-Slam-Einzeltitel. Sie war die Nr. 1 der WTA-Weltrangliste für eine Rekordzeit von 377 Wochen - das ist seit der Einführung der WTA-Rangliste der höchste Gesamtwert, den ein Spieler je erreicht hat. 1988 gewann sie als erste Spielerin den Golden Slam, indem sie alle vier Grand-Slam-Einzeltitel und eine Olympische Goldmedaille holte.



Die Tennis-Legende kam im November 2016 erstmals als Botschafterin der WTA Elite Trophy Zhuhai nach China und stand zum ersten Mal vor chinesischen Tennis-Fans. Graf wirkte bei einer Reihe von Aktionen zur Förderung des Tennissports in China mit und besuchte außerdem die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke für eine Kampagne, was eine beachtliche Aufmerksamkeit der Medien hervorrief und Fans aus der ganzen Welt anzog.



"Es ist eine große Ehre für die WTA Elite Trophy, Steffi Graf erneut in Zhuhai als Botschafterin begrüßen zu dürfen", so José Miguel Garcia, Turnierleiter.



Die durch Huafa Sports, eine Tochtergesellschaft der Huafa Group, veranstaltete WTA Elite Trophy wurde 2015, gemeinsam mit der APG, als ein maßgeschneidertes Event der WTA für die an Macau und Hongkong angrenzende Küstenstadt ins Leben gerufen. Mit einem Gesamtpreisgeld von 2,28 Millionen US Dollar und 700 Punkten für den Einzelsieger wartet das Turnier mit Top 20-Spielern im Einzel- und im Doppelrunden-Format auf. Die ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen Venus Williams und Petra Kvitová gewannen das Turnier entsprechend 2015 und 2016.



