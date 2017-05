Dank neuem Dashboard können Buchhalter alle Kunden und Firmenarbeit an einem Ort problemlos verfolgen und koordinieren

Intuit Inc. (Nasdaq:INTU) hat heute die Verfügbarkeit der kostenlosen Praxisverwaltungsfunktionen in QuickBooks Online Accountant bekanntgegeben, die die Anzahl Tools, die Buchhalter für die Verwaltung ihrer Praxis benötigen, erheblich reduzieren. Buchhalter in Australien, Kanada, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA können nun direkt in QuickBooks Online Accountant auf die Funktionen zugreifen. Das neue Arbeits-Dashboard ist vollständig für mobile Geräte geeignet und gibt Buchhaltern die Möglichkeit, ihre Arbeit am gleichen Ort zu verfolgen, an dem sie die Arbeit verrichten. Die Verfügbarkeit dieser ersten Gruppe Praxisverwaltungsfunktionen ist ein erster Schritt in Richtung Bereitstellung einer kompletten Praxisverwaltungslösung speziell für Buchhalter.

"Die Praxisverwaltungsfunktionen in QuickBooks Online Accountant ermöglichen Buchhaltern die reibungslose Verfolgung und Koordination aller Arbeiten im Zusammenhang mit ihren Kunden und ihrer Firma, an einem Ort, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird", so Rich Preece, Leiter des Buchhaltungssegments für Kleinunternehmen von Intuit. "Buchhalter können nun einen hervorragenden Überblick über Ihre Initiativen erhalten komplett in der Cloud und viel effizienter mit Kunden und Mitarbeitern zusammenarbeiten."

Im Rahmen der Entwicklung der ersten Funktionen für die Praxisverwaltung hat Intuit Buchhalter bei ihrer Arbeit beobachtet und dann das neue Dashboard so gestaltet, dass drei zentrale Probleme gelöst werden:

Von aufwändigem Management zum Kommandozentrum: Die Arbeit von Buchhaltern unterliegt stets Fristen und die Anzahl Fristen ist riesig. Der existierende Prozess zur Verfolgung von Kundeninformationen und Arbeiten ist umständlich, zerstückelt und erfordert viel manuelle Arbeit. Mitarbeiter sind davon oft überwältigt und Firmeninhaber sind nervös, dass Fristen möglicherweise nicht eingehalten werden, was zu potenziellen Strafgebühren und dem Verlust von Kunden führen kann. Mit der Praxisverwaltung dauert die Erstellung neuer Arbeiten oder Aufgaben und deren Zuweisung nur wenige Sekunden. Buchhalter können Arbeitszettel dann direkt vom Dashboard aus bearbeiten.

Buchhalter verwenden oft mehrere separate Spreadsheets, um die einzelnen Aufgaben von Mitarbeitern zu verfolgen, die Geschäftsführung über den Fortschritt auf dem aktuellen Stand zu halten und Kundeninformationen zu verfolgen. Häufig gibt es keine oder nur sehr wenig Integration zwischen den Tools, die sie jeden Tag für ihre Arbeit einsetzen. QuickBooks Online Accountant ist direkt mit den Anwendungen verbunden, die Buchhalter für ihre Arbeit einsetzen, welches es zur Quelle der Wahrheit für Kundendaten und für das Arbeitsmanagement macht. Von unterbrochener zu zentraler Kundenkommunikation: Die Kommunikation von Buchhaltern mit Kunden geschieht außerhalb des Arbeitskontexts. Dies führt zu Problemen, da viele Aspekte in der Kommunikation verlorengehen. Schätzungen von Intuit zufolge verbringen Buchhalter satte 65 Prozent ihrer Zeit damit, nach Quelldokumenten von Kunden zu suchen. Praxisverwaltungsfunktionen ermöglichen ihnen, Kunden direkt von QuickBooks Online Accountant aus Dokumentenanfragen und Nachrichten zu senden. Kunden können diese Anfragen und Nachrichten direkt auf QuickBooks Online einsehen und von dort aus beantworten.

Die Praxisverwaltung ist unabhängig von der Größe der Firma oder der Anzahl Kunden kostenlos. Klicken Sie hier für eine Demonstration der Praxisverwaltung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bit.ly/practicemanage.

Benutzerreaktionen auf die Praxisverwaltung:

"Die beschränkte Integration zwischen den verschiedenen verwendeten Tools hat bei mir immer dazu geführt, dass ich Angst hatte, eine Frist zu verpassen. QuickBooks Online Accountant verwaltet meinen Arbeitsablauf nahtlos an einem Ort, welches mir hilft, die Aufgaben von Mitarbeitern zu managen und Kundeninformationen zu verfolgen." Leanne Davis, Eigentümerin und Betreiberin, Sort it Out Office Assist , Albury, Australien.

Sort it Out Office Assist "Die neuen Praxisverwaltungsfunktionen haben es Jetstream Administration ermöglicht, sich auf Ergebnisse für unsere Kunden zu konzentrieren, anstatt viele verschiedene Plattformen mit Aufgabenlisten und Dokumentenanforderungen unter einen Hut zu bringen. Jetzt können wir an einem Ort sehen, was zu tun ist und können die anfallenden Aufgaben erledigen!" Jennifer Bauldic, Geschäftsführerin, Jetstream Administration, Inc., Toronto, Kanada.

Jetstream Administration, Inc., "Intuit als Unternehmen ist immer aktiv auf der Suche nach Möglichkeiten, das Leben von Buchhaltern zu vereinfachen und die Praxisverwaltung ist eine Funktion, die genau das erreicht. Alles, was mir hilft, ein besseres Unternehmen zu betreiben, ist herzlich willkommen! Diese neue Funktion gibt mir die Möglichkeit, in wenigen Sekunden neue Arbeiten oder Aufgaben zu erstellen und sie direkt auf dem Dashboard zu bearbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fristen versäumt werden, ist dadurch geringer. Super!" Fiona Fraser, geprüfte Buchhalterin und Gründerin von Fraser+ Accountants , Perth, Schottland

Fraser+ Accountants "Die neue Praxisverwaltung in QuickBooks Online Accountant spart schon Zeit, bevor ich sie verwende! Als ich das erste Mal auf die Registerkarte "Arbeit" geklickt habe, waren auf Grundlage meiner Kundenliste bereits Gehaltslistenarbeiten erstellt worden. Vielen Dank an das Team von QuickBooks Online Accountant, dass Sie an mich gedacht haben!" Stacy Kildal, Gründerin, Kildal Services, White Lake, Michigan, USA.

Über Intuit

Intuit Inc. setzt sich mithilfe seines Ökosystems innovativer Finanzmanagementlösungen für die Steigerung des Erfolgs von Verbrauchern, kleinen Unternehmen und Selbstständigen ein.

Zu seinen Vorzeigeprodukten und -dienstleistungen gehören QuickBooks® und TurboTax®, die das Management von Kleinunternehmen und die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen erleichtern. QuickBooks Self-Employed bietet Freiberuflern und Selbstständigen eine einfache und günstige Möglichkeit, ihre Finanzen zu verwalten und am Ende des Finanzjahres bei der Steuer Geld zu sparen, während Mint Finanzhilfsmittel und Erkenntnisse bereitstellt, um intelligentere Finanzentscheidungen zu treffen.

Das Markenportfolio ProConnect von Intuit umfasst ProConnect Tax Online, ProSeries® und Lacerte®, die führenden Angebote des Unternehmens für die Erstellung von Steuererklärungen für professionelle Buchhalter.

Intuit wurde 1983 gegründet und bedient 42 Millionen Kunden in Nordamerika, Europa, Australien und Brasilien, mit Einnahmen in Höhe von 4,7 Milliarden USD im Finanzjahr 2016. Das Unternehmen beschäftigt etwa 7.900 Mitarbeiter und hat große Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indien, Australien und an anderen Orten. Weitere Informationen finden Sie unter www.intuit.com.

