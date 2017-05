Die Sparda-Bank Baden-Württemberg ist neuerdings deutschlandweit tätig. Die drittgrößte Genossenschaftsbank kratzt so am Regionalprinzip ihrer Branche. Sie bedient zudem jetzt auch kleine Firmen.

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg spricht selbst von einem "großem Schritt". Und in der Tat: Sie will künftig in ganz Deutschland Geld verdienen - und nicht nur in ihrem bisherigen Geschäftsgebiet Baden-Württemberg. Das Stuttgarter Geldhaus wird zwar keine Filialen außerhalb Baden-Württembergs einrichten, aber Kunden online bundesweit bedienen.

Damit bricht die größte Sparda-Bank und die - nach dem Spitzeninstitut, der DZ Bank, und der Deutschen Ärzte- und Apothekerbank - drittgrößte Genossenschaftsbank mit dem so genannten Regionalprinzip. Es besagt, dass sich die regional verankerten Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch Sparda-Banken und PSD Banken nur Kunden in ihrem angestammten Geschäftsgebiet bedienen.

Spannend wird nun, wie andere Sparda-Banken und weitere Genossenschaftsbanken reagieren. Das Regionalprinzip wird in der genossenschaftlichen Gruppe - ähnlich wie bei den Sparkassen - eigentlich hochgehalten, damit sich die benachbarten Geldhäuser nicht gegenseitig Konkurrenz machen.

Für viel Aufsehen hat der Fall der PSD Bank Niederbayern-Oberpfalz aus Regensburg gesorgt. Sie hatte ab 2014 an ihr Geschäft nicht mehr auf die Heimatregion ...

