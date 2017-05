Mainz (ots) -



Die Kriminalkomödie "Der Chef ist tot" mit der unkonventionellen Kommissarin Maxi Schweiger (Fritzi Haberlandt) zeigt das ZDF am Montag, 22. Mai 2017, 20.15 Uhr, als Fernsehfilm der Woche. Das Drehbuch schrieb Stefan Rogall, Markus Sehr führte Regie. Neben Fritzi Haberland spielen in weiteren Rollen Petra Kleinert, Götz Schubert, Julia Hartmann und Lucas Prisor.



Der Chef ist tot, und alle Angestellten hätten ein Mordmotiv. Als die Kommissarin ihre Ermittlungen aufnimmt, sorgt sie mit ihren provozierenden Fragen dafür, dass bestehende Allianzen in der Firma zerbrechen und neue Freundschaften geschlossen werden.



