Die Münchner Fidor Bank (www.fidor.de) sammelt weiter Trophäen: Bei der gestrigen Verleihung des BankingCheck Award 2017 wurde Deutschlands Vorreiter für Digital Banking gleich mehrfach ausgezeichnet - als Gewinner für das "Beste Girokonto 2017" sowie als Zweitplatzierter in der Kategorie "Direktbank". Mit 4,4 bzw. 4,7 von 5 möglichen Punkten erzielte die Fidor Bank jeweils Topwerte. Darüber hinaus erhielt die Fidor SmartCard bei den Kreditkarten die Bewertung "sehr gut"; das Fidor Smart Geschäftskonto ein "gut" bei den Firmenkonten. Weitere Informationen unter: https://www.bankingcheck.de/award-2017



Die Fidor Bank ist Teil der Fidor Gruppe, die kürzlich von der zweitgrößten französischen Bankengruppe BPCE übernommen wurde. Seither schreitet sowohl die internationale Expansion des eigenen Banking-Angebots voran, wie auch die Vermarktung der dahinterstehenden IT-Infrastruktur für Dritte - über Fidor Solutions, einen global agierenden Lösungsanbieter für digitales Banking. Damit ist Fidor auch als Arbeitgeber die erste Anlaufstelle für qualifizierte Finanz- und Technologie-Profis, die an der Zukunft des digitalen Banking mitwirken wollen - datengetrieben, kundenzentriert und innovativ. Die internationale Ausrichtung und das exponentielle Wachstum der Fidor Gruppe bieten hierfür optimale Karrieremöglichkeiten.



Bewerbungen sind herzlich willkommen! (Schreiben Sie an: Recruiting@fidor.de)



Der BankingCheck Award ist der jüngste Erfolg der Fidor Bank, die in den vergangenen Monaten mehrfach ausgezeichnet wurde - u.a. mit einem Gold Stevie als "Unternehmen des Jahres - Bankwesen und Immobilien" sowie als "Best Digital Bank" bei den FinTech Breakthrough Awards. Gewählt haben nun ausschließlich die Kunden, die insgesamt knapp 120.000 Bewertungen über Produkte und Anbieter abgegeben haben. "Kunden sind die wahren Experten, denn sie beurteilen nicht theoretisch, sondern aus praktischer Erfahrung", sagt Fidor-Chef Matthias Kröner. "Daher freuen wir uns ganz besonders, in gleich vier Kategorien beim BankingCheck Award so positiv abgeschnitten zu haben."



"Wir entwickeln uns und unsere Produkte permanent unter Hochdruck weiter, um uns als Innovationsführer international zu etablieren und weltweit auch zukünftig als Impulsgeber für das Digital Banking zu fungieren. Unsere Zeichen stehen klar auf Wachstum, wir suchen derzeit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen", so Kröner



Über die Fidor Bank AG:



Die Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine in Deutschland lizenzierte Direktbank und Europas erste digitale Challenger-Bank. Häufig als die "älteste FinTech-Bank der Welt" beschrieben, zeichnet sich die Fidor Bank durch eine Reihe einzigartiger Produkte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutieren rund 350.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oder bewerten Produkte. Mit einem Bonus-Programm belohnt die Fidor Bank jeden Kunden mit kleinen Geldbeträgen, der die Plattform zum Austausch nutzt. Mit dem Fidor Smart Girokonto und dem Fidor Smart Geschäftskonto - einer Kombination aus klassischem Full-Banking-Angebot und innovativen Finanz-Apps - richtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden. Aktuell gibt es mehr als 130.000 volllegitimierte Kontoinhaber. Die offene API-Infrastruktur des Kontos garantiert dabei ein stetig wachsendes, zeitgemäßes Angebot für den digitalen Lebensstil, in dem innovative Finanz-Apps und Produkte von Dritten schnell integriert und den Fidor-Kunden zugänglich gemacht werden können. Wesentliche Banking-Prozesse können in 60 Sekunden durchgeführt werden - und das an jedem Tag der Woche 24/7.



