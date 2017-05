Aktionäre kritisieren Audis Umgang mit Dieselskandal. Audi-Chef Rupert Stadler sieht die interne Aufarbeitung des Dieselskandals noch lange nicht abgeschlossen. Auf der Hauptversammlung in Neckarsulm verteidigte Stadler zudem die China-Strategie.

Die Kleinaktionäre der Volkswagen-Tochter Audi werfen dem Autohersteller eine unzureichende Aufklärung des Skandals um manipulierte Abgaswerte vor. "Es ist Audi nicht gelungen, den Dieselskandal gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den Aktionären transparent aufzuarbeiten", kritisierte Felix Schneider von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Neckarsulm. Die Untersuchungsergebnisse in der Affäre seien nicht vollständig veröffentlicht worden.

Trotz des Skandals hätten Vorstandschef Rupert Stadler und der wegen des Skandals abgetretene Entwicklungsvorstand Stefan Knirsch millionenschwere Boni bekommen, schimpfte Andreas Breijs von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) unter dem Applaus der Aktionäre. Stadler verdiente im vergangenen Jahr knapp drei Millionen Euro, darunter 2,2 Millionen Euro an leistungsabhängigen Zulagen. Der frühere Vorstand Knirsch bekam knapp 2,1 Millionen Euro, davon ...

