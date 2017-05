Von Barbara Kollmeyer und Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der heftigsten Talfahrt seit zehn Monaten heißt es an der Wall Street am Donnerstag Wunden lecken. Weil die politische Krise um US-Präsident Donald Trump aber weiter schwelt, ist von einer Erholung bislang wenig zu sehen. Immerhin hat die steile Talfahrt aber zunächst ein Ende gefunden.

Im frühen Geschäft verliert der Dow-Jones-Index weitere 0,2 Prozent auf 20.573 Punkte, der S&P-500 liegt kaum verändert und der Nasdaq-Composite, klares Schlusslicht am Mittwoch, legt um 0,4 Prozent zu.

Beobachter in Washington sprechen von einem völligen politischen Stillstand angesichts der Skandale um Trump. Nun soll der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler Licht ins Dunkel der Russland-Affäre um Trump bringen. Wie sehr Trumps Autorität bereits gelitten hat, zeigt der Umstand, dass das Weiße Haus erst über die Bestellung Muellers informiert wurde, als seine Ernennung in trockenen Tüchern war. Wie Trump in dieser Situation eine Steuerreform durch die Legislative bringen wolle, bleibe schleierhaft, heißt es im Handel.

"Alles, was in Washington passiert, dürfte die vom Markt erwartete Steuerreform bzw. signifikante Steuersenkung wenn nicht aus der Spur bringen, dann doch wenigstens verzögern", sagt Marktstratege David Lafferty von Natixis Global Asset Management. Daher rechnen Marktakteure mit einem weiteren Auspreisen der mit Trump verbundenen Hoffnungen am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt stehe Gewehr bei Fuß für weitere Verluste, sollte das politische Chaos in den USA andauern.

Andererseits dürfte selbst ein Rücktritt oder eine Amtsenthebung Trumps keine realwirtschaftlichen Folgen nach sich ziehen, heißt es im Handel. "Aus der Sicht eines auf Fundamentaldaten fokussierten Anlegers sehe ich nichts, was meinen Blick ändern könnte. Die US-Konjunktur bewegt sich in die richtige Richtung", ergänzt Vermögensverwalter James Athey von Aberdeen Asset Management.

Als Beleg für diese These können die Konjunkturdaten des Tages gewertet werden, die durchweg gut ausgefallen sind. Der Philadelphia-Fed-Index für Mai schießt förmlich nach oben und pulverisiert die Marktschätzungen. Auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind besser als gedacht ausgefallen und außerdem kommen solide Zahlen aus dem Einzelhandel von Wal-Mart.

Der US-Einzelhandelsriese hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar erzielt. Dabei lag der Gewinn je Aktie über der Konsensprognose der Analysten. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 117,5 Milliarden Dollar. Er verfehlte damit die Erwartungen zwar knapp, nach einer Reihe stark enttäuschender Zahlen aus dem US-Einzelhandel fällt das aber kaum ins Gewicht. Für das laufende Quartal kündigte Wal Mart einen höheren Gewinn an und eine Umsatzsteigerung von 1,5 bis 2 Prozent. Die Aktie gewinnt 2,2 Prozent.

Nach schwachen Geschäftszahlen des chinesischen Online-Einzelhändlers Alibaba Group geben dessen Papiere um 3,6 Prozent nach. Fiat Chrysler büßen 3,4 Prozent ein. Dem Automobilkonzern drohen Klagen in den USA wegen Abgasmanipulationen. Facebook steigen nach vorbörslichen Verlusten um 0,4 Prozent. Die Europäische Kommission hat zwar eine Millionenstrafe gegen das soziale Netzwerk wegen irreführender Angaben bei der Übernahme von Whatsapp verhängt, von der Höhe her fällt sie aber kaum ins Gewicht

Am Rentenmarkt ziehen die Notierungen wegen des politischen Skandals weiter an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um weitere knapp 2 Basispunkte auf 2,21 Prozent. Nachdem am Devisenmarkt an den Vortagen praktisch die gesamte "Trump-Rally" ausgepreist wurde, sendet der Dollar ein zartes Lebenszeichen: Der Euro fällt auf 1,1109 Dollar nach Wechselkursen um 1,1166 am Vorabend. Händler sprechen nach der jüngsten Euro-Rally von Gewinnmitnahmen.

Auf die Veröffentlichung des jüngsten EZB-Sitzungsprotokolls reagiert der Euro kaum. Der EZB-Rat hat bei seinen Beratungen Ende April Diskussionen über Wege zu Beendigung der ultralockeren Geldpolitik für verfrüht erklärt - der Euro schwächelte bereits zuvor.

Der Goldpreis kommt nach seiner jüngsten "Trump-Rally" leicht zurück. Die Feinunze kostet mit 1.255 Dollar 0,5 weniger als am Vorabend. Mit der Stabilisierung des Greenbacks lasse auch der Run auf das Edelmetall nach, heißt es. Am Vortag hatte der Goldpreis mit den Trump-Schlagzeilen den höchsten Settlementstand seit Ende April erklommen.

Die Ölpreisrally des Vortages ist ausgelaufen. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 48,69 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um ebenfalls 0,8 Prozent auf 51,80 Dollar. Als Belastung machen Händler den Umstand aus, dass sich der Lagerabbau in den USA langsamer als erhofft vollziehe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.572,80 -0,17 -34,13 4,10 S&P-500 2.354,27 -0,12 -2,76 5,16 Nasdaq-Comp. 5.998,68 -0,21 -12,55 11,44 Nasdaq-100 5.573,06 -0,13 -7,49 14,59 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,25 1,2 1,24 5,2 5 Jahre 1,75 -0,2 1,75 -17,2 7 Jahre 2,01 -1,1 2,03 -23,3 10 Jahre 2,21 -1,5 2,23 -23,4 30 Jahre 2,88 -3,1 2,91 -18,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1113 -0,13% 1,1127 1,1143 +5,7% EUR/JPY 123,12 -0,68% 123,96 124,20 +0,2% EUR/CHF 1,0875 -0,47% 1,0927 1,0923 +1,5% EUR/GBP 0,8533 -0,77% 0,8599 1,1615 +0,1% USD/JPY 110,82 -0,52% 111,40 111,44 -5,2% GBP/USD 1,3023 +0,65% 1,2940 1,2942 +5,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,62 49,07 -0,9% -0,45 -13,9% Brent/ICE 51,75 52,21 -0,9% -0,46 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,85 1.261,35 -0,3% -3,50 +9,2% Silber (Spot) 16,75 16,89 -0,8% -0,14 +5,2% Platin (Spot) 937,30 947,00 -1,0% -9,70 +3,7% Kupfer-Future 2,51 2,55 -1,6% -0,04 -0,4% ===

