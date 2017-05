Die Türkei fordert die Ablösung und Auswechslung des US-Sondergesandten Brett McGurk. Der türkische Vorwurf: McGurk soll die kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG unterstützen.

Die Türkei fordert die Abberufung des US-Sondergesandten für den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk. McGurk unterstütze definitiv und eindeutig die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die in Nordsyrien aktive Kurdenmiliz YPG, sagte Außenminister Mevlüt Cavusolgu am Donnerstag dem Sender NTV. "Es wäre von großem Nutzen, wenn ...

