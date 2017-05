Das Wahlprogramm, das Großbritanniens Premierministerin Theresa May vorstellt, ist eine Mischung aus linker und rechter Politik. So will sie Stimmen von der Labour-Partei an sich ziehen. Doch einigen geht das zu weit.

Bereits im Vorwort klingen Härten und Unannehmlichkeiten durch: Nichts davon, was man plane, werde einfach sein. "Es wird Disziplin und Konzentration erfordern, Anstrengung und harte Arbeit", heißt es am Anfang ihres Wahlprogramms, das Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Donnerstag vorgestellt hat. Denn die nächsten Jahre würden die wohl schwierigsten für das Land, die sie in ihren Lebzeiten erlebt habe. Doch am Ende werde das Land deutlich stärker, gerechter und wohlhabender dastehen als heute, verspricht sie.

Auf insgesamt 88 Seiten präsentiert May in ihrem Wahlprogramm eine Mischung aus linker und rechter Politik. Sie will gewisse Vergünstigungen für Rentner streichen und auch kostenlose Mittagessen an Schulen. Parallel dazu kündigte sie Eingriffe in die Wirtschaft an. Denn man glaube nicht an einen "ungezügelten freien Markt", heißt es in ihrem Wahlprogramm. Darin bekräftigt sie zudem, dass sie einen radikalen Bruch von der EU anstrebt, Zollunion sowie Binnenmarkt den Rücken kehren und die Zahl der Einwanderer deutlich senken will - auf einige Zehntausende.

Mit diesem Programm will May die konservative Tory-Partei neu erfinden, stärker nach ...

