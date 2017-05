SAO PAOLO (dpa-AFX) - Der brasilianische Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel wieder aufgenommen. Zuletzt stand bei dem Leitindex Bovespa ein Minus von 8,81 Prozent auf 61 588,54 Punkte zu Buche. In den ersten Minuten war er noch um mehr als 10 Prozent abgesackt, woraufhin der Handel automatisch für rund eine halbe Stunde ausgesetzt wurde. Grund des Kurssturzes sind die jüngsten politischen Turbulenzen in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft./la/men

ISIN BRIBOVINDM18

AXC0299 2017-05-18/16:42