Von Stefan Lange

WASHINGTON (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Besuch in den USA das Verhalten der Türkei in der Incirlik-Frage erneut scharf kritisiert und sich des Rückhalts der Amerikaner versichert. Er habe deutlich gemacht, dass es für deutsche Abgeordnete möglich sein müsse, ihre Soldaten im Ausland zu besuchen, sagte Gabriel nach einem Treffen mit Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster am Donnerstag in Washington. "Dafür finden wir hier in den Vereinigten Staaten großes Verständnis und auch Unterstützung", sagte Gabriel.

"Natürlich werden die Vereinigten Staaten ihre Möglichkeiten nutzen, der Türkei klarzumachen, dass es einen fairen und normalen Zugang deutscher Parlamentarier zur Bundeswehr geben muss", sagte Gabriel. Den Amerikanern sei auch klar, "welche schwerwiegenden Konsequenzen es im Kampf gegen den IS hätte, wenn die deutsche Bundeswehr dort abgezogen werden müsste", betonte der SPD-Politiker.

"Wir würden dann ja doch längere Zeit brauchen, um einen neuen Standort zu finden", sagte er. Im Gespräch sind mindestens sechs Wochen, die für eine Verlegung an einen anderen Standort, etwa Jordanien, erforderlich wären.

"Das wäre für diesen Kampf nicht vernünftig", sagte Gabriel und machte gleichzeitig klar, dass die verbalen Angriffe aus Ankara aufhören müssten: "Das, was wir derzeit aus der Türkei hören, hat einfach die Grenze dessen erreicht, was wir ertragen können."

"Die Grenze ist erreicht"

Er höre jeden Tag, dass sich die Türken nicht ausreichend respektiert fühlten. "Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Nazi-Vergleich bis zu dem Erpressungsversuch, Deutschland müsse sein Asylrecht ändern, damit deutsche Abgeordnete die Bundeswehr besuchen können, ist jetzt eine Grenze erreicht, die auch für uns kaum noch zu ertragen ist", sagte der Vizekanzler. Deutschland gehöre zu denen, die am meisten in Europa und in der Welt versucht hätten, Gesprächskanäle zur Türkei offen zu halten.

Die Türkei werde gebraucht, sagte Gabriel. Aber wenn das am Ende die Haltung der Türkei sei, "dann können wir das nicht akzeptieren." Er hoffe deshalb, dass rund um den Nato-Gipfel kommende Woche hierzu eine andere Haltung eintrete. "Die Amerikaner werden uns dabei zu helfen versuchen", meinte der Außenminister.

Gabriel widersprach in diesem Zusammenhang Äußerungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der die Incirlik-Frage als bilaterales Problem zwischen Deutschland und der Türkei bezeichnet und eine Vermittlerrolle der Nato verneint hatte. Es handle sich um weit mehr als ein bilaterales Problem, sagte der SPD-Politiker.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2017 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.