"Der Aufsichtsrat unter meiner Führung ist intensiv dabei, die Vergangenheit und auch die Verantwortung der zu dieser Zeit Amtierenden aufzuarbeiten", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner bei der Hauptversammlung des Dax -Konzerns am Donnerstag in Frankfurt. "Nach Erwartung des Aufsichtsrats wird es in den nächsten Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...