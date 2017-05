Außenminister Sigmar Gabriel droht mit einem Abzug deutscher Truppen aus der Türkei. Ursache ist der Streit um ein Besuchsverbot.

Im Streit um die Bundeswehrtruppen in der Türkei droht Außenminister Sigmar Gabriel nun auch mit einem Abzug von deutschen Soldaten aus einem Nato-Verband. Bei einem Besuch in Washington machte er am Donnerstag klar, dass es in der Auseinandersetzung mit Ankara um ein Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...