FMW-Redaktion

Hurra, endlich ist es geschafft! Die Amerikaner sind nun so hoch verschuldet wie noch nie in der Geschichte - das zeigen die neuesten Daten für das 1.Quartal 2017 der New York Fed:

"Total household indebtedness stood at $12.73 trillion as of March 31, 2017, marking a $149 billion or 1.2 percent increase from the fourth quarter of 2016. This increase put overall household debt $50 billion above its previous peak set in the third quarter of 2008 and 14.1 percent above the trough set in the second quarter of 2013."

Besonders stark stieg die Verschuldung bei der wichtigsten Komponente, den Immobilienkrediten:

"Mortgage balances, the largest component of household debt, reached $8.63 trillion as of March 31, a $147 billion uptick from the fourth quarter of 2016."

Das ist logisch: die Immobilienpreise steigen, also steigt natürlich tendenziell das Volumen der aufgenommenen Kredite - auf nun 8,63 Billionen Dollar.

Sieht man sich die andere Kreditbereiche an, fällt zunächst einmal auf, dass die Kreditkartenschulden der Amerikaner rückläufig sind (-15 Milliarden Dollar zum Vorquartal), gleichzeitig aber die Ausfallrate bei Kreditkartenschulden steigt. Faktisch deutet das darauf hin, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...