Davon ist der Hamburger Professor Hugo Schmale überzeugt. Und er muss es schließlich wissen: Der Psychologe hat vor 15 Jahren das erfolgreiche Partnerschaftsportal Parship erfunden und passt die Fragen den sich ständig wandelnden Erwartungen von Frauen und Männern sowie Trends in der Gesellschaft an. Er weiß nicht nur, wie Paare zusammenfinden, sondern auch, welche Rolle das Essen bei der Liebe spielt. Denn er ist selbst ein großer Genießer, wie er im Interview mit der Zeitschrift DER FEINSCHMECKER verrät.



Sicher sei, dass eine Veganerin mit einem Fleischliebhaber glücklich werden könne - wenn beide "Andersartigkeit" akzeptieren. Sicher sei auch, dass Paare, die gern kochen und gutes Essen schätzen, eine stabilere Beziehung führen. Wenn Paare sich im Restaurant anschweigen, müsse das kein schlechtes Zeichen sein, das schweigende Genießen könne auch die "letzte Bastion einer wunderbaren Beziehung" darstellen, meint der Experte.



Dabei seien wir in unserem Essverhalten längst nicht so frei wie wir glaubten, meint Professor Schmale. Die Prägung durch die Ursprungsfamilie, die soziale Gruppe, durch Moden, Werbung und Medien beeinflussen unseren Speiseplan stark. Und auch mit großen Philosophen rechnet der Gourmet Hugo Schmale ab: Die Unterscheidung Platons zwischen Geist und Körper hält er ebenso für falsch wie Descartes berühmten Satz "Ich denke, also bin ich." Lieber hält es Hugo Schmale mit Ludwig Feuerbach: "Der Mensch ist, was er isst."



Das ganze Interview mit Prof. Dr. Hugo Schmale ist nachzulesen in der aktuellen Juni-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER, ein Magazin aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag.



