New York (ots/PRNewswire) - Biologique Recherche (http://www.biologiquerecherche.com/index.php) ist mit Wellness for Cancer (http://www.wellnessforcancer.com/) eine Partnerschaft eingegangen, um Gesichts- und Körperbehandlungen spezifisch auf die Bedürfnisse von Krebspatienten und solchen, die sich in Remission befinden, anzupassen. Die Behandlungen sind in den USA und Frankreich ab Juni erhältlich. Geplant ist eine Ausweitung auf über 70 Länder bis Ende Jahr.



"Mit der Hilfe von Wellness for Cancer versorgen wir diejenigen mit Wellness- und Beauty-Angeboten, die diese am meisten benötigen", sagt Rupert Schmid, Chairman von Biologique Recherche. "[Gemeinsam] passen wir unsere Methode und unseren personalisierten Ansatz an, um denjenigen ein Spa-Erlebnis zu ermöglichen, die an Krebs erkrankt sind."



Biologique Recherche passt Gestik und Produkte für jeden Kunden entsprechend der Krebsart und -therapie, der durchgeführten Operation und der langfristigen Bedingungen an.



"Es ist wichtig, die betroffenen Menschen nicht nur aufgrund ihrer Diagnose oder Situation zu betrachten... Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt für diejenigen, die an Krebs erkrankt sind, sowie deren physischen und psychischen Nebenwirkungen. Zusammen sind wir bestrebt, ein hochwertiges Training [für alle Spa-Therapeuten], Produkte und persönliche Pflege anzubieten", Julie Bach, Wellness for Cancer.



Für die vollständige Version dieser Pressemitteilung siehe www.WellnessforCancer.com



Über Biologique Recherche



Biologique Recherche ist eine französische Premium-Marke, die Hautpflegeprodukte und individualisierte Behandlungen für Männer und Frauen anbietet. Die Produkte enthalten hohe Konzentrationen aktiver Wirkstoffe und sind frei von Duftstoffen. Sie werden in den Pariser Labors von Biologique Recherche in kleinen Mengen hergestellt. Biologique Recherche bietet durch eine individuelle Zielgruppentypisierung ein beispielloses Spa-Erlebnis. Während 40 Jahren weist die Methode von Biologique Recherche eine verblüffende Wirksamkeit auf. Der klinische Ansatz bei der Hautpflege führt zu sofortigen und lang andauernden Ergebnissen. Nähere Information finden Sie unter www.BiologiqueRecherche.com



Über Wellness for Cancer



Wellness for Cancer ist eine 501c(3)-Organisation, die sich entschlossen hat, die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern, die mit Krebstherapien einhergehenden Nebenwirkungen auf Haut und Körper zu reduzieren und das psychische Wohlbefinden zu erhöhen. Die Organisation ist weltweit anerkannt für die Brückenbildung zwischen dem medizinischen und dem Wellness-Bereich, um dadurch evidenzbasierte Richtlinien und Standards mitzuentwickeln. Wellness for Cancer bietet krebsbasierte Beratung und Schulung für Tausende von Mitarbeitenden in Spas, Wellness-Zentren, Spitälern und Non-Profit-Organisationen in den USA, Europa, Mexiko, Kanada und Indien an. Nähere Information finden Sie unter www.wellnessforcancer.com



