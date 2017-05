Gib mir ein Gigabit! Industrie 4.0 braucht ein schnelles, gegen Cyberattacken geschütztes Netz. Das muss man in Deutschland lange suchen.

3 Einblick8 Standpunkte: Nato-Gipfel | Das Dilemma der FDP | Stromkosten 12 Wochenblick: Solarworld | Türkei | Patientenakte | Smart-Filter | Reedereien | Deutsche Bahn | Atomfonds16 Seitenblick: Nordkoreas Machtkader18 Chefbüro: Jan Janssen, Tropical Islands

Titel

20 Internetmisere: Das Internet ist hierzulande lahm und schlecht geschützt gegen Cyberattacken. Was passieren muss, damit Industrie 4.0 für Mittelständler kein Wunschtraum bleibt

Wirtschaft & Politik

28 Neuer Steuerkrieg: Wolfgang Schäuble gegen den Rest der Welt32 Lobby: Was Familienunternehmer von der Politik fordern34 Berlin intern | CDU: Mit konkreten Vorschlägen für die Wirtschaft will Merkel ihren Herausforderer Schulz in die Ecke drängen

Der Volkswirt

36 Globalisierung: Brauchen wir mehr Integration oder mehr Nationalstaat? Ein Streitgespräch zwischen den Ökonomen und Buchautoren Henrik Müller und Philipp Bagus39 Konjunktur: Deutschland Ein exklusiver Indikator der WirtschaftsWoche ...

