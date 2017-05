M. Sc. (Tech.) Jukka Vakula (42) wurde zum Managing Director von Salo IoT Park Ltd. ernannt. Salo IoT Park Ltd ist ein Immobilienunternehmen, das durch die Stadt Salo und lokale Investoren gegründet wurde und im Besitz von Produktentwicklungs- und Herstellungseinrichtungen im Industriepark Meriniitty in Salo ist. Diese Räumlichkeiten, die zuvor Teams von Nokia Mobile und Microsoft Mobile R&D Platz geboten haben, werden in ein industrielles Internetkompetenzzentrum umgewandelt und unter der Marke Salo IoT Campus vermarktet. Herr Vakula schließt sich dem Salo IoT Park nach seiner Zeit bei Technopolis Plc an, wo er sich als Director um Tätigkeiten in Helsinkis Stadtgebiet gekümmert hat.

Jukka Vakula verfügt über genau die umfassenden Geschäftskenntnisse, die Salo IoT Park braucht. Neben seinem Know-How im Bereich der Immobiliengeschäfte bringt er auch Wissen darüber mit, wie Dienstleistungen am Arbeitsplatz organisiert werden sollten und wie ein lebendiges Arbeitsumfeld aufrechterhalten wird, erklärte Petri Olkinuora, Vorsitzender des Salo IoT Park Vorstands.

Ich sehe Salo IoT Campus als brilliante Plattform, um etwas Neues zu schaffen, und als Möglichkeit, Salos erstklassiges Know-How mit internationalen IoT-Akteuren zu kombinieren. Salo IoT Campus wird aktiv und ein herausragender Treffpunkt für beides sein. Salo IoT Campus wird ein Zentrum für Fachwissen auf internationaler Ebene werden, das die anspruchsvollsten Kundennachfragen befriedigen wird, sagte Vakula, der Anfang August 2017 beginnen wird.

Ich freue mich darauf, Salo IoT Campus von Anfang an zu entwickeln. Ich werde meine Erfahrung sowohl im Dienstleistungs- als auch im Immobiliengeschäftsbereich mitbringen, fügte Vakula hinzu.

Salo IoT Campus verfügt über moderne und vielseitige Büro-, Forschungs-, Schulungs- und Herstellungsräume unter einem Dach von 90.000 m2. Neben den geeigneten Räumlichkeiten konzentriert sich der Kampus auch auf Dienstleistungen und insbesondere auf die Unterstützung von Geschäftsentwicklungen. Zu diesem Zweck wird ein industrielles Ökosystem aus industriellen Internet- und Wissen-basierten Unternehmen, Ausbildungseinrichtungen und Forschern in dem Gebiet aufgebaut. Das Ziel ist es, Salo IoT Campus als bekanntes und häufig genutztes "Einkaufszentrum" für das industrielle Internetwissen zu gestalten.

