Ein besonders undurchsichtiger Fall fordert das Ermittler-Duo Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grozs (Franziska Weisz) auch persönlich heraus. Noch bis zu 15. Juni dreht Regisseur Niki Stein (Deutscher Fernsehpreis 2004 für "Die Quittung") den NDR "Tatort: Dunkle Zeit" nach eigenen Drehbuch in Hamburg und Niedersachsen. Hinter der Kamera steht Clemens Messow. Ausführende Produktion ist CineCentrum Berlin. Das Erste zeigt den "Tatort: Dunkle Zeit" (AT) voraussichtlich im Frühjahr 2018.



Zum Inhalt: Weil Nina Schramm (Anja Kling), die Fraktionsvorsitzende der "Neuen Patrioten", immer häufiger Ziel von Hass-Posts und Morddrohungen wird, werden Falke und Grozs zu ihrem persönlichen Schutz abgestellt. Zum Leidwesen seiner Kollegin machen Falke und die Rechtspopulistin keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. Als Schramms Wagen durch eine Explosion zerstört und dabei ihr Ehemann Richard (Udo Schenk) getötet wird, melden rechte Netzwerke den Anschlag eines "linken Mobs" und werfen der Polizei vor, tatenlos zu zuschauen. Für die Ermittler ergeben sich allerdings Ungereimtheiten in der medienwirksamen Kampagne der Rechtspopulisten, zumal im Hintergrund offensichtlich der Staatsschutz mitmischt ...



Neben Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz spielen u. a. Anja Kling, Udo Schenk, Patrick von Blume, Ben Braun, Sophie Pfenningstorf und Jordan Dwyer.



Produzentin des "Tatort" ist Dagmar Rosenbauer (Cinecentrum Berlin), die Redaktion im NDR hat Donald Kraemer.



