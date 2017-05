Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel mehrheitlich fester tendiert. Während am längeren Ende die Kurse einheitlich höher notierten, zeichnete sich am kürzeren Ende ein uneinheitliches Bild ab.Fünfjährige Anleihen konnten Zugewinne verbuchen, zweijährige Staatsanleihen der Republik notierten dagegen leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...