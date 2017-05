Der US-Photovoltaik-Anlagenbauer wird die Speicher des deutschen Herstellers zunächst in Kalifornien anbieten. Die Heimspeicher von Mercedes Benz Energy sind die ersten, die Vivint in den USA anbietet.Mercedes Benz Energy und Vivint haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um den Photovoltaik-Heimspeicher des deutschen Autobauers auf den US-Markt zu bringen. Mit der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet betreten beide Unternehmen Neuland, wie das US-Installationsunternehmen am Donnerstag mitteilt. Vivint hat nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Photovoltaik-Dachanlagen in den USA installiert ...

