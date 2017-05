Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt zahlreiche Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. So wurde die 5,50%-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (WKN A161F9) im Rahmen einer Nachplatzierung neu in das Portfolio aufgenommen. Dagegen hat sich der Fonds von der 3,50%-Anleihe der Bertelsmann SE & Co. KGaA (A14KAQ) und der 6,00%-Anleihe der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (A11QF7) getrennt.

Ebenfalls nicht mehr im Fonds vertreten sind die vorzeitig zurückgezahlten Anleihen der ALBA Group plc & Co. KG (A1KQ17) mit Laufzeit bis 2018, die SCHMOLZ + BICKENBACH-Anleihe (A1G4PS) mit Laufzeit bis 2019 sowie die auch ursprünglich bis 2019 laufende KSW Immobilien-Anleihe (A12UAA).

Katjes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...