FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Erzeugerpreise 04/17 10:00 D: Wacker Chemie Hauptversammlung, München 10:00 A: Wienerberger Hauptversammlung, Wien 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 03/17 11:00 EU: Reden von EZB's Praet, Dombrovskis, Constancio in Brüssel 12:45 USA: Foot Locker Q1-Zahlen 15:15 USA: Rede von Fed's Bullard 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/17 (1. Schätzung) 19:40 USA: Rede von Fed's Williams in San Francisco TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Niederlande EU: Moody's Ratingergebnis Slowenien EU: DBRS Ratingergebnis Schweden D: Gigaset Q1-Zahlen D: Dr. Hönle Q2-Zahlen NL: Euronext Q1-Zahlen USA: Deere & Co Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE 08:40 D: Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses und Senatsverwaltung besuchen die Baustelle des Flughafens Berlin Brandenburg (BER D: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Autobauer treffen sich in Stuttgart. Es geht um den Wandel in der Autoindustrie. 10:30 h Strategiedialog (nicht öffentlich) 13:15 h Pressekonferenz u.a. mit Daimler-Chef Zetsche D: Jahrestagung der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), Frankfurt 09:00 D: Bundestag stimmt über Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab 12:00 D: Pk zum Treffen der G20-Arbeits- und Beschäftigungsminister D: AR-Sitzung Bombardier Transportation - Thema ist die Umstrukturierung in Deutschland USA: US-Präsident Donald Trump beginnt Besuch in Saudi-Arabien (bis 22.05.)

