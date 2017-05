Berlin (ots) - Nach Informationen der Berliner Morgenpost steht der Chef des Landeskriminalamtes, Christian Steiof, wegen des Vertuschungsskandals um einen gefälschten Bericht im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt-Terroristen Anis Amri unmittelbar vor seiner Ablösung. Dies teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag in einer internen Sitzung mit. Es war bekannt geworden, dass ein Bericht seiner Behörde zeitlich zurückdatiert und gefälscht worden sein soll



