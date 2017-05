Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will bei der Aufarbeitung der Skandale aus der Vergangenheit auch die damaligen Vorstände zur Verantwortung ziehen. Der Aufsichtsrat setze sich detailliert und umfassend mit der Frage auseinander, ob er einen wesentlichen Verantwortungsbeitrag von seinerzeit amtierenden Vorstandsmitgliedern fordern kann und soll, sagte Chefkontrolleur Paul Achleitner auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt. Die Prüfung umfasse sowohl mögliche vergütungstechnische Nachzahlungen als auch mögliche Schadensersatzansprüche.

Die Prüfung führt der Aufsichtsrat mithilfe externer Berater durch. Sie beziehen sich laut Achleitner auf "alle wesentlichen Sachkomplexe". Die Bank war in den letzten Jahren mit der Aufarbeitung einer ganzen Reihe von Skandalen beschäftigt und ist es noch. Neben den Streitigkeiten um fragwürdige Hypothekenpapiere in den USA zählen dazu die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor, die bemängelte Zusammenarbeit mit der britischen Finanzaufsicht FCA sowie die Geldwäschevorwürfe in Bezug auf Russland.

"Und auch wenn es zu dieser Untersuchung kein abschließendes Ergebnis gibt, kann ich Ihnen berichten, dass wir uns gegenwärtig in konstruktiven Gesprächen mit den seinerzeit amtierenden Vorstandsmitgliedern darüber befinden, ob diese freiwillig zur Leistung eines wesentlichen finanziellen Beitrags mit Blick auf die angesprochenen Verfahren bereit sind", sagte Achleitner.

Nach Erwartung des Aufsichtsrats werde es in den nächsten Monaten hierzu eine Regelung geben, die einen finanziellen Beitrag der Betroffenen sicherstellt.

