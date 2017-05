WASHINGTON (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel hat sich erneut gegen das in der Nato vereinbarte Ziel ausgesprochen, die Rüstungsausgaben langfristig auf 2 Prozent des BIP anzuheben. "Sie werden keinen Frieden nur durch Militärausgaben hinbekommen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei seinem Besuch in Washington.

Die Bundeswehr werde besser ausgestattet, das sei auch dringend nötig, sagte der Vizekanzler. "Aber wir werden auf gar keinen Fall dazu kommen, die Militärausgaben in Deutschland zu verdoppeln", bekräftigte Gabriel. "Ich wüsste auch gar nicht, wofür wir das Geld ausgeben sollten."

Gabriel machte deutlich, dass er diese Haltung gegenüber den Nato-Partnern durchsetzen will. Die Ankündigung der USA, höhere Militärausgaben durch niedrigere Ausgaben für Entwicklungshilfe auszugeben, sei "mit Sicherheit der falsche Weg, und darüber haben wir hier auch ganz offen geredet".

