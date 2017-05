FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag erneut von der Risikoscheu an den Finanzmärkten profitiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 161,52 Punkte. Einen Teil seiner zwischenzeitlich deutlicheren Gewinne gab der Bund-Future am Nachmittag wieder ab, nachdem er bis auf 162,02 Punkte gestiegen war. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um drei Basispunkte auf 0,35 Prozent. Auch in fast allen anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen merklich zurück.

Die Nachfrage nach sicheren Anlagen ist weiterhin hoch. US-Präsident Donald Trump steht wegen der Vorwürfe des Geheimnisverrats und des Eingriffs in die Unabhängigkeit der Justiz stark unter Druck. Das US-Justizministerium hat zur Untersuchung möglicher Verstrickungen zwischen Donald Trumps Wahlkampf und Russland einen Sonderermittler eingesetzt. Die Enttäuschung über die Politik von Trump hat die Erwartungen gedämpft, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen rasch weiter anheben könnte. Zudem profitierten die Bundesanleihen auch von den politischen Turbulenzen in Brasilien./jsl/men

ISIN DE0009652644

AXC0323 2017-05-18/17:44